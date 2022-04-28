Петербург вышел на финишную прямую по решению проблемы обманутых дольщиков

Петербург нашел новых инвесторов и вышел на финиш по решению проблемы обманутых дольщиков. Для инвесторов подобрали механизмы компенсации затрат на завершение чужой работы. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов во время выступления перед депутатами ЗакСа с ежегодным отчетом о результатах работы Смольного.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", уже введены в эксплуатацию 54 многоквартирных дома, в том числе из Единого реестра проблемных объектов. В прошлом году заселены 29 домов, а 35 тысяч семей получили квартиры.

Кроме того, до конца следующего года сдадут последние два корпуса в ЖК "На Заречной" и в ЖК "Ломоносов". Полностью решится жилищный вопрос для участников долевого строительства, которые потеряли свои средства.