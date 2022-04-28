Экс-глава комитета по туризму Петербурга станет новой главой "Роскино"

Бывшая глава комитета по туризму Петербурга Анна Шалыто возглавит"Роскино". Она будет заниматься продвижением отечественного кино в Азии и Латинской Америке. Об этом сообщает "МК в Питере".

Бывшая глава "Роскино" Евгения Маркова ушла с поста, но останется в совете директоров. Главной задачей нового руководителя источники называют развитие партнерских отношений со странами Латинской Америки и Азии для показа российских фильмов.

Напомним, что в 2014-2016 года Шалыто была председателем комитета по развитию туризма в Петербурге. До этого она также работала в АФК "Система", МТС и Yota.