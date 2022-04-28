Петербуржцы смогут оценить весеннюю уборку в своем районе

Петербуржцы смогут оценить весеннюю уборку района с помощью онлайн-голосования, которое пройдет до 15 мая включительно. Опрос подготовил комитет по благоустройству.

Пройти опрос можно на сайте. В предложенном списке необходимо выбрать район, после чего загрузится страница, на которой предложат выбрать один из вариантов ответа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Горожанам предлагают пять варианто ответа. Такие онлайн-голосования проводят два раза в год, чтобы оценить итоги весеннего и осеннего месячников по благоустройству. Во время опроса жители оценивабт уборку своего района - парков, дворов, скверов, уличных территорий и территория у социальных объектов. С помощью голосования петербуржцы помгут определить, какие районы лучше всего справляются с уборкой.