В Радоницу для петербуржцев на кладбища запустят дополнительные автобусы

На 3 мая в Петербурге запустят дополнительные апвтобусы к кладбищам. В этот день будет проходить Радоница, день когда поминуют усопиших.

Как собщает "Пассажиравтотранс", усилят движение автобусов №№90, 195 к Южному кладбищу, №№ 397, 398 к Северному кладбищу и №138 к кладбищу у Крематория.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что второй половине дня 28 апреля центр Петербурга перекроют для проведения репетиции парада ко Дню Победы. На несколько часов наземный общественный транспорт сменит маршруты.