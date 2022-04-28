В Смольном объяснили, почему на 9 мая разрешили публичные мероприятия

В правительстве Петербурга рассказали, почему 9 мая разрешили массовые мероприятия, а 1 мая нет. Принципиальные различия между шествиями на 1 и 9 мая не стал уточнять заместитель председателя комитета по вопросам законности Ольги Аришиной Игорь Любченко.

В Петербурге пройдут праздничные мероприятия, которые приурочены к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Роспотребнадзор уже согласовал их. При этом в ведомстве не стали согласовывать шествия на первомайские праздники. По словам Любченко, "Бессмертный полк" подавал заявку, но ведомство решило не одобрять шествие. В связи с постановлением № 121 заявки на 1 мая были отклонены.