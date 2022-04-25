Коммуникационные агентства не признают уход западных компаний из России

Западные бренды начали объявлять об уходе с российского рынка, а когда об этом стали писать СМИ, изданиям начали поступать настойчивые просьбы скорректировать публикации. Об этом сообщает Neva.Today.

Среди объявивших о приостановке работы с Россией и компания Unilever. На сайте фирмы 8 марта этого года появилось заявление гендиректора Алана Джоупа. Он сообщил о том, что компания приостанавливает импорт товаров в Россию и экспорт.

"Мы не будем больше вкладывать капитал в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России", - заявил он.

После того, как Neva.Today упомянула этот факт в одной из своих публикаций, с редакцией связались представители коммуникационного агентства Promo Age и представились сотрудниками пресс-службы Unilever. Они настойчиво просили редакцию поменять публикацию о компании и исключить упоминание об уходе и приостановке деятельности. Сотрудник редакции в качестве аргумента сослался на заявление Алана Джоупа на сайте компании. Также корреспондент поинтересовался у сотрудника коммуникационного агентства о том, откуда они получили деньги на работу в интересах Unilever, ведь фирма заявила о прекращении расходов на СМИ. Собеседник издания пообещал уточнить информацию у коллег и связаться с редакцией позже.