Иркутский пожарный стал донором и спас ребенка из Петербурга

Донором костного мозга для больного рака мальчика из Петербурга стал иркутский пожарный Никита Кобызев.

Для маленького пациента единственным шансом выздороветь была пересадка костного мозга. Донора удалось найти в Иркутске благодаря российскому Федеральному регистру доноров костного мозга.

Никита Кобызев - почетный донор России. Пожарный был награжден нагрудным знаком регионального отделения Союза машиностроителей РФ второй степени. Он более чем сотни раз жертвовал кровь и ее компоненты.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербургские врачи удалили опухоль мозга ребенку, находившемуся в сознании. Такие операции во всем мире проводятся очень редко.