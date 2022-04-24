На Пасху показали главный храм Мариуполя, снятый дроном

В главном православном храме Мариуполя отмечают праздник Пасхи. На храме видны следы обстрела, сообщает РИА Новости.

Участница добровольного отряда, доставляющего гуманитарную помощь жителям Мариуполя рассказала агенству, что самый большой православный храм Мариуполя находится в центре города на улице Соборная. По её словам, в храме волонтеры собирают для сбора и раздачи местным жителям гуманитарную помощь. Храм сняли дроном с высоты птичьего полета.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербургские активисты потребовали от петербургских властей поддержать спецоперацию на Украине.