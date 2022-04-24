15% петербургских подростков хотят подрабатывать летом

15 процентов подростков в возрасте от 14 до 17 лет готовы подрабатывать летом в Петербурге. Об этом их родители рассказали во время опроса.

Как сообщает SuperJob, который и проводил опрос среди родителей, больше всего школьников пойдет работать курьерами, официантами, промоутерами, специалистами по выдаче заказов и помощниками вожатых. Отмечается, что традиционно публиковать вакансии для несовершеннолетних в мае. Однако уже сейчас начинают появляться вакансии, которые подходят и подросткам.

По сравнению с прошлым годом число желающих подработать не изменилось. В 2021 году также планировали подработать 15%, а по факту 14% вышли на работу.