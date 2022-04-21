Около 30 млрд выделили на поддержку промышленности Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поучаствовал в собрании регионального объединения работодателей и общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

По его словам, петербургская промышленность показала высокую устойчивость, несмотря на санкции и ограничения во время пандемии. По итогам первого квартала, 149% составил рост доходов бюджета в городе по сравнению с прошлым годом.

В городской администрации рассказали, что в Петербурге меры поддержки составляют примерно 30 млрд рублей. Кроме того, увеличен бюджет петербургского фонда развития промышленности на два миллиарда рублей. Сейчас его общий объем превышает пять миллиардов рублей. К действующим программам для поддержки промышленников добавили еще три, которые стимулируют импортозамещения. Фонд уже принимает документы от предприятий. На 20 апреля поступило шесть заявок. Беглов подчеркнул, что в городе продолжают разрабатывать меры поддержки, где важное место занимает обратная связь от предприятий.