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Беглов заявил, что санкции вернут России развитие и независимость

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© Фото: Baltphoto

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К "развитию и независимости" помогут России вернуться западные санкции. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время собрания "Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга".

Беглов рассказал, что сегодня санкции должны пойти стране не во вред, а дадут возможность перестроиться и сделать шаг к собственному развитию и независимости. По его словам, зависимость России от продукции других стран нарастала, а если бы прошло еще 10 лет, то расслабились бы. Также он считает, что еще через пять лет были бы зависимы настолько, что из этого трудно было бы выйти.

Также по его мнению, антироссийские санкции ударили по простым людям в странах, которые их ввели. Министерства этих государств советуют своим жителям меньше тормозить и меньше мыться.

 

 

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