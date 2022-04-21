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Внимание! Нарушение правил поведения в охранных зонах ЛЭП смертельно опасно!

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Энергетики ЛОЭСК предупреждают: нарушение правил поведения в охранных зонах линий электропередачи смертельно опасно! Согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранная зона устанавливается вдоль кабельных и воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в виде участка земли и воздушного пространства на высоту опор линий электропередачи и ширину до 25 метров в обе стороны от проекции на землю крайних проводов ЛЭП. Но она может быть и меньше, в зависимости от класса напряжения линии.

Введение Правил и контроль за их соблюдением обусловлены необходимостью обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждений линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, а также для предупреждения несчастных случаев.

Отвечая за надежное и безопасное электроснабжение Ленинградской области, энергетики ЛОЭСК призывают граждан обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты, соблюдать правила безопасности вблизи электросетевых объектов.

 

Нарушение правил поведения в границах охранных зон ЛЭП, которое вызвало или могло вызвать перерыв в обеспечении потребителя электроэнергией, повреждение электролиний или причинение иного ущерба влечет административную ответственность по ст. 9.7 и 9.8 «Кодекса об административных правонарушениях России». А причинение ущерба электрическим линиям в крупном размере, влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 168 Уголовного кодекса РФ.

Обо всех замеченных нарушениях можно сообщить по телефону горячей линии ЛОЭСК 8-800-550-47-48.

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