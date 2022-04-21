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Онлайн-сервис «Биржа импортозамещения» запустили в России

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© Фото: pixabay.com

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Совместно с партнерами Минпромторг запустил новый онлайн-сервис "Биржа импортозамещения". Сервис работает на базе Государственной информационной системы промышленности. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Этот сервис поможет оперативно связать бизнес с отечественными поставщиками и упростить процесс импортозамещения товаров, которые попали под санкции. Отмечается, что это позволит местным производителям быстрее освоить рынок, а также даст предпринимателям найти нужные аналоги зарубежной продукции. На платформе публикуют запросы по приобретению промышленной продукции, комплектующих и запчастей, а поставщики также направляют свои коммерческие предложения.

С середины марта на платформе работают 4 тысячи новых поставщиков, а также сформировано 80 тысяч ценных запросов. Почти 2,5 миллиарда рублей успела достигнуть сумма сделок на платформе.

Также заказчики могут получить быстрый поиск отечественных аналогов зарубежной продукции.

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