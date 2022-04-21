В Петербурге в четверг будет солнечно и до +15 градусов

Петербуржцев погода продолжает радовать теплом и солнцем. Температура в городе снова может подняться до +15 градусов. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В области может потеплеть до плюс 16 градусов. Ветер будет восточным от четырех до девяти метров в секунду, а атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм рт. ст.

По словам синоптика, такая погода в Петербурге держится благодаря гребню антициклона. При переменной облачности в регионе не будет дождей, а температурный фон останется на два-три градуса выше климатической нормы.

Специалист считает, что и в пятницу сохранится сухая, теплая и солнечная погода.