Сеть «Ашан» сообщила важную рекомендацию для россиян

Важное объявление для российских покупателей сделала торговая сеть "Ашан". Так, в компании разъяснили работу мобильного приложения "Мой Ашан".

Одна из крупнейших сетей гипермаркетов разъяснила, почему у россиян часто появляются проблемы с доступом к сайту и к мобильному приложению магазина. В последнее время покупатели все чаще стали жаловаться на невозможность зайти в приложение магазина. При попытке зайти в приложение на экране появляется предупреждение о том, что эта версия больше не поддерживается и его нужно обновить. Однако в App Store нет никаких обновлений приложений "Мой Ашан". Также у некоторых покупателей перестал нормально работать официальны сайт гипермаркета.

В сети магазинов пояснили, что дл всех своих интернет-ресурсов была установлена защита от информационных атак, поэтому может возникнуть проблема с доступом для тех, кто пользуется VPN. В компании советуют отключать данный сервис при использовании сайта или приложения.