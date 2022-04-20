Конкурс Всемирного клуба петербуржцев поддержал глава холдинга «Евроинвест» Андрей Березин

27-я церемония награждения лауреатов конкурса «Звезда Прометея» состоялась в Меншиковском дворце. Организовал награждение Всемирный клуб петербуржцев при поддержке холдинга «Евроинвест» Андрея Березина, который является генеральным партнером клуба.

В апреле этого года победившие в конкурсе молодые таланты получили из рук президента клуба петербуржцев, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и владельца холдинга Андрея Березина свои награды.

В этом году лауреатов конкурса чествовали в номинациях «Наука», «Спорт» и «Журналистика». Среди получивших награды молодые люди от 14 до 17 лет, показавшие себя в разных олимпиадах и соревнованиях.

По словам Березина, на конкурсе собралось будущее не только Петербурга, но и всей России. Он также отметил, что его фонд «Евровенчур» заинтересован в поиске молодых талантов, а нынешние победители в будущем могут стать получателями инвестиций фонда для своих выдающихся проектов.