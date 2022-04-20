Суд запретил ремонтировать Дом Зингера

Ремонт Дома Книги рискует затянуться. В помещениях так и не начались работы, а предыдущий арендатор воспользовался заминкой и решил оспорить свое выселение в суде.

Арендовавший помещения и контролирующий магазин "Дом Книги" ООО "Книжный магазин №1" последние 20 лет, смог приостановить постановление о своем выселении. Это следует из документов картотеки арбитражных дел. Частный книжный магазин спорит с государственным за помещение в Доме Зингера.

На 7 июня назначено рассмотрение кассационной жалобы в суде. До этого момента проводить ремонт в Доме Зингера запрещено. В суде решение аргументировали тем, что строители могут кардинально поменять помещения, за которое ведется спор.

Напомним, что ремонт в помещениях Дома Зингера и передача их городскому книжному магазину должны были закончить в июне 2022 года.