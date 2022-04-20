На 30% подорожали похороны в России

В России с конца февраля стремительно растет цена на мемориальные услуги. Как сообщает "Коммерсантъ", похороны подорожали почти на треть - на 30 процентов.

С начала апреля на 80% рухнул спрос на услуги по благоустройству могил и мемориальные услуги в целом по стране, что не свойственно периоду перед Пасхой. Ситуацию сравнивают с 2020 годом, когда из-за пандемии во многих регионах кладбища были полностью закрыты. Отмечается, что падение произошло на фоне двукратного роста цен на услуги. Он же связан с подорожанием оборудования и транспорта. Так, гранит для изготовления надгробных плит вырос в цене на 30%.

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