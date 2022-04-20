«Евроинвест» Андрея Березина приобрел под Псковом сельхозпредприятие, которое будет поставлять еду в Петербург

Агрокластер «Красное знамя», входящий в холдинг «Евроинвест» Андрея Березина, приобрел в Псковской области активы агропредприятия, которое позволит агрокластеру увеличить объемы производства комбикормов и активно развивать молочное направление.

В ближайшее время предприятие намерено увеличить продажи сырого молока, а также расширить объемы и линейки молочной продукции, выпускаемой на собственной производственной линии.

Сумма сделки не раскрывается, но, по мнению экспертов оценкам, она может достигать десятков миллионов рублей.

Цех по переработке молока под брендом «МолеМе», который агрокластер открыл в 2020 году, выпускает отборное пастеризованное молоко, топленое молоко, творог, домашний мягкий сыр, сливочное масло, топленое масло, ряженку и другую продукцию.

Пока "молочка" сбывается в пределах Псковской области, однако агрокластер планирует вывести продукцию на рынок Петербурга и Ленинградской области.

По итогам 2021 года «Красное знамя» увеличило поголовье дойных коров с 200 до 420 голов, что позволило повысить валовый надой с 1080 тонн до 2080 тонн в день. В 2022 году запланированы как увеличение поголовья, так и площади посевных угодий – с 720 га до 1000 га.