  • 20 Апрель 2022
USD 20.04.2022 79.0287 -0.4242
USD ММВБ 13:19 77.9815  
EUR 20.04.2022 85.9674 -0.4615
EUR ММВБ 13:19 84.0862  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

«Евроинвест» Андрея Березина приобрел под Псковом сельхозпредприятие, которое будет поставлять еду в Петербург

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Агрокластер «Красное знамя», входящий в холдинг «Евроинвест» Андрея Березина, приобрел в Псковской области активы агропредприятия, которое позволит агрокластеру увеличить объемы производства комбикормов и активно развивать молочное направление.

В ближайшее время предприятие намерено увеличить продажи сырого молока, а также расширить объемы и линейки молочной продукции, выпускаемой на собственной производственной линии.

Сумма сделки не раскрывается, но, по мнению экспертов оценкам, она может достигать десятков миллионов рублей.

Цех по переработке молока под брендом «МолеМе», который агрокластер открыл в 2020 году, выпускает отборное пастеризованное молоко, топленое молоко, творог, домашний мягкий сыр, сливочное масло, топленое масло, ряженку и другую продукцию.

Пока "молочка" сбывается в пределах Псковской области, однако агрокластер планирует вывести продукцию на рынок Петербурга и Ленинградской области.

По итогам 2021 года «Красное знамя» увеличило поголовье дойных коров с 200 до 420 голов, что позволило повысить валовый надой с 1080 тонн до 2080 тонн в день. В 2022 году запланированы как увеличение поголовья, так и площади посевных угодий – с 720 га до 1000 га.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты
    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram