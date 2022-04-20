Возбуждено уголовное дело о порче земли в Петербурге на 147 миллионов рублей

Уголовное дело по статье о порче земли возбуждено в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Дело возбудили после проверки, которую начала природоохранная прокуратура в отношении ООО "Простор". Во время проверки зафиксировали факт завоза и уплотнения земельного участка отходами грунта на Глухарской улице. В том числе землю загрязнили строительным мусором.

В прокуратуре рассказали, что по результатам исследования взятых проб выявлено, что пробы можно отнести к IV-V классу опасности по степени воздействия на окружающую среду. Размер ущерба составил 147 миллионов рублей. Общая площадь загрязнения превышает два гектара.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что загрязнение ледовой поверхности реки Охта проверяет Росприроднадзор. Ответственные лица обязаны выплатить крупный штраф.