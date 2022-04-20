У одиннадцатиклассников посреди урока забрали телефоны петербургские следователи

У учеников всего класса одной из гимназий Петербурга забрали мобильные телефоны сотрудники следственного комитета. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, это сделали в рамках расследования уголовного дела о лжеминировании школ. Смартфоны забрали у всего класса. Телефоны у петербургских подростков забрали на некоторое время, поскольку нужно провести проверку по факту ложных сообщений о заминировании школ. Сейчас оперативники ищут любителя неудачно пошутить.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге в пятницу, 15 апреля, сообщили о "минировании" шести объектов. Злоумышленники выбрали школы и один детский сад.