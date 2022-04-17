Россиянам назвали 4 способа найти скрытую камеру

Скрытая камера может таиться где угодно: в хостелах, отелях, квартирах или магазинах. Опознать новомодные гаджеты зачастую не могут даже профессионалы. Однако есть ряд простых способов для обнаружения слежки с помощью простого смартфона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгения Кашкина.

Специалист рассказал, что проще всего включить на гаджете фонарик в темном помещении. В любой камере есть объектив, который начнет бликовать при свете фонарика. На дешевых моделях иногда есть сетодиоды, которые также будут хорошо заметны в темноте.

Также на смартфон можно загрузить специальную программу, которая обнаружает источник Wi-Fi-сигнала. С его помощью камера передает видео на сервер хранения. Особенно это просто, если камеру устанавливал новичок. Также Wi-Fi-сеть можно найти среди доступных сетей. В ее названии скорее всего будут цифры 720 и 1080 - это пиксельное разрешение, которое есть в заводских настройках названия сети устройства.