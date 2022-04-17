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Животных Ленинградского зоопарка накормит «Евроинвест» Андрея Березина

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© Фото: Baltphoto

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Поставки кормового зерна для обитателей Ленинградского зоопарка начал агрокластер «Красное знамя», входящий в холдинг «Евроинвест» Андрея Березина.

Основным направлением агрокластера, который расположен в Дновском районе Псковской области, является выращивание фуражного зерна. Также там занимаются молочным животноводством и изготовлением собственной молочной продукции.

Глава «Евроинвеста» Андрей Березин рассказал, что первые партии поставили в зоопарк в начале этого года. Он отметил, что это партия в пределах нескольких тонн, но если продукция придется по вкусу животным, то в дальнейшем компания готова увеличить объемы поставок.

Также Березин уточнил, что зерновая продукция агрокластера сертифицирована для таких животных, а «Красное знамя» рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с зоопарком по поставкам кормовой базы. Кроме того, предприятие занимается активным развитием молочного направления как по увеличению продаж сырого молока, так и по расширению объемов и линейки молочной продукции, которая выпускается на собственной производственной линии.

По итогам прошлого года «Красное знамя» показало значительный рост показателей в сравнении с 2020 годом. Поголовье дойных коров выросло вдвое, с 200 до 420 голов. Это позволило повысить валовой надой с 1080 до 2080 кг в день. В 2022 году планируют увеличить и поголовья, и площади посевных угодий.

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