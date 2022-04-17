В России на 114% выросло число нарушений среди мигрантов

За два месяца 2022 года МВД России выявило значительно больше нарушений среди иностранных граждан и трудовых мигрантов, чем годом раньше. На 114% выросло количество нарушений правил въезда в страну и режима пребывания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Собеседник агентства рассказал, что за первые два месяца этого года в отношении иностранных граждан составили 55,7 тысяч административных протоколов за нарушения правил въезда либо режима пребывания. Это на 114,2% больше, чем годом ранее. Также почти на 22% и 88% увеличилось количество фактов незаконной трудовой деятельности и несоблюдение установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге для мигрантов могут ввести Единую трудовую карту. Карта призвана защищать трудовые права мигрантов.