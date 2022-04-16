Дополнительные автобусы отправят к кладбищам Петербурга в Вербное Воскресенье

В Петербурге в день православного праздника Вербное Воскресенье запустят дополнительные автобусы. До мест массовых захоронений усилят пять маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Больше автобусов запустят на маршрутах №90 и №195, которые идут к Южному кладбищу, №397 к Шуваловскому кладбищу, №138 к Пискаревскому мемориальному кладбищу и №398 до Северного кладбища. Всего на маршруты выпустят восемь дополнительных машин.

Напомним, что Вербное Воскресенье отмечают за неделю до Пасхи, во время шестого воскресенья Великого поста.