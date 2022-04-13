Смольный опроверг повышенный спрос на загранпаспорта

В правительстве Петербурга заявили, что среди горожан не наблюдается ажиотажа к получению загранпаспорта. МФЦ Петербурга работают в штатном режиме. Об этом сообщает "МК в Питере".

В Смольном уточнили, что в МФЦ услуга по оформлению загранпаспорта проходит в штатном режиме, а повышенного спроса не наблюдается. Среднее время в очереди на подачу необходимых документов чуть больше двух минут.

Также отмечается, что в Петербурге с начала года выдали 15 тысяч загранпаспортов, которые действительны в течение пяти лет, и еще 932 заявления на получение документа, действующего десять лет.

Однако на прошлой неделе сразу в нескольких районах Петербурга заметили большие очереди на получение документа для выезда за границу. Так, у МФЦ на Авторской улице столпились более 50 человек.