В Приморском районе на полгода раньше завершили реконструкцию теплосетей

На полгода раньше назначенного срока завершили реконструкцию пяти километров теплосетей в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает администрация города.

В квартале 37А Озеро Долгое ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" завершили монтаж новых трубопроводов. Почти пять километров трубопроводов обновили в границах Планерной, Стародеревенской и Ситцевой улиц и Богатырского проспекта.

К новым тепловым сетям, которые рассчитаны на 30 лет эксплуатации, подключили 21 здание. Среди них 17 жилых домов, школа и два детских сада. При реконструкции использовали российские материалы, в том числе и петербургских предприятий - стальные бесшовные трубы и шаровые краны.

Работы планировали завершить в октябре 2022 года, однако теплоэнергетики закончили их почти на полгода раньше.