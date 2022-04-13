В Петербурге почти в 2 тысячах домов проведут капитальный ремонт

В Петербурге собираются сделать капитальный ремонт почти в двух тысячах домов, а также заменить 1,5 тысячи лифтов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что благодаря теплой погоды можно проводить все виды работ. Благодаря поддержке от властей подрядчикам, эксперты ожидают сдачи всех объектов в срок. По словам вице-губернатора Анатолия Повелия, для этого ввели дополнительные меры с эффективным механизмом авансирования.

Вице-губернатор вместе с председателем жилищного комитета Олегом Зотовым сегодня, 13 апреля, осмотрели несколько домов, где проводят капитальный ремонт крыш, инженерных коммуникации и замена лифтов. Зотов уточнил, что проделанные работы оценили очень внимательно, в том числе и с точки зрения эффективности. На одном из домов для покрытия кровли задействовали строительные материалы, которые получили в результате вторичной переработки.