Правительство Петербурга заберет у муниципалов право устанавливать контейнерные площадки

Муниципальные образования в Петербурге останутся без полномочий по установке контейнерных площадок. Сегодня, 13 апреля, соответствующий законопроект приняли на заседание Законодательного собрания города в первом чтении. За проголосовали 46 депутатов и лишь трое против.

Автором законопроекта стал губернатор Петербурга Александр Беглов. Законопроект предполагает внесение корректировок в законы об организации местного самоуправления и в Экологический кодекс города.

Представитель Беглова в парламенте Константин Сухенко, правительство города планирует отдать право размещать и содержать контейнерные площадки районным администрациям. Определять территориальную схему размещения площадок и вести их реестр будет комитет по природопользованию.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что 27% петербуржцев сортируют мусор. Больше всего раздельно выбрасывающих мусор в группе от 25 до 34 лет.