Почти на 30% Финляндия сократила импорт электричества из Петербурга и Ленобласти

Импорт электроэнергии из Петербурга и Ленинградской области на 30% сократила Финляндия в перво квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом в рошлом году. Об этом сообщают Невские Новости.

Речь идет о сокращении до 1,74 млрд кВт в час. Переток стал падать с января этого года. Доцент Высшей школы томной и тепловой энергетики СПбПУ Милана Трещева заявила, что объемы экспорта прежде всего зависят от уровня цен, которые складываются на скандинавском рынке электроэнергии NordPool. Кроме того, важным фактором называют и состояние генерации в Финляндии.

Эксперты считают, что Финляндия будет все больше снижать энергозависимость от России. Также на это повлияет геополитическая ситуация. Трещева считает, что для российской генерации снижение поставок в Финляндию не будет критичным.