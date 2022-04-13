Стейки с лососем и пирожки: чем будут кормить депутатов ЗакСа Петербурга

Три миллиона рублей парламентарии Петербурга потратят на питание во время официальных встреч и мероприятий Законодательного собрания в этом году. Аукцион об этом опубликовали на портале Госзакупок, сообщает Neva.Today.

Фирма-поставщик должна будет взять на себя обязательство закупать продукты, украшать и сервировать столы, готовить блюда согласно меню, предоставить на мероприятие официантов и другое. В фуршетное меню включены горячие и холодные закуски, салаты, горячие блюда, фрукты, пирожные, выпечку, десерты, холодные и горячие напитки.

В этом году парламентарии из холодных закусок предпочитают треску под маринадом, волован с лососем, разные тарталетки и студень по-домашнему. Из горячих закусок депутаты выбрали мини-блинчики с жульеном из шампиньонов, овощи-гриль на шпажке, люля-кебаб и треску в кляре. Среди горячих блюд будет стейк из лосося, жареный палтус, медальон из говядины, утиная грудка в апельсиновом соусе и треска, запеченная с овощами и сыром.

Также исполнитель контракта должен будет поставить на официальные мероприятия пирожки, разные пирожные, желейные десерты, морсы, чай и кофе. Подать заявку можно до 19 апреля, а начальная цена контракта составит 3 млн рублей.