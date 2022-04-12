Названы места для получения справки для покупки оружия в Петербурге

Петербуржцам рассказали о том, где можно получить справку об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. Чтобы законно приобрести ружие, в Петербурге надо пройти медицинское обследование в организациях государственной системы здравоохранения. Только после этого можно получить справку о том, что житель города не имеет медицинских противопоказаний к владению оружием.

Обследование включает в себя химико-токсикологические исследования в организме наркотиков и психиатрическое освидетельствование. Об этом рассказали в комитете по здравоохранению, которым руководит Дмитрий Лисовец.

Такой осмотр жители города могут пройти в городских поликлиниках: №8, №22, №23, №32, №37, №38, №43, №78, №86, №87, №107, №11, №117, №122. Кроме того, справку можно получить в больнице №40 и в Николаевской больнице. Напомним, что владельцам оружия необходимо проходить медицинский осмотр не реже одного раза в пять лет.