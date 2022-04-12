С 15 апреля в Петербурге начнется пожароопасный сезон

В Петербурге с пятницы, 15 апреля, начнется пожароопасный сезон. Постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов.

В документе значится, что город отнесли к числу населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных поажров. Кроме того, сформируют перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий огородничества или садоводства, которые подвержены этой угрозе.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что пять человек пострадали при пожаре на Загребском бульваре. Пострадавшим при пожаре потребовалась помощь врачей.