Петербуржцы стали реже жаловаться на вышки 5G

Второе заседание рабочей группы ЗакСа прошла в Мариинском дворце. Во время него поговорили о необходимости дополнительного регионального правового регулирования размещения антенно-мачтовых сооружений мобильной связи. Об этом сообщает администрация города

Как заявил вице-губернатор Станислав Казарин, сейчас изучают мнение разрешительных рганов власти, следующих за соблюдением установленных в России жестких регламентов сооружения базовых станций.

Заместитель руководителя управления «Роскомнадзора» по СЗФО Сергей Мельников рассказал, что с помощью разъяснительной работы количество жалоб из-за установки вышек сотовой связи 5G уменьшилось в несколько раз.