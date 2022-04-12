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В Петербурге два памятника получили подсветку в честь Дня космонавтики

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© Фото: Администрация Санкт-Петербурга

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Подсветку ко Дню космонавтики получат памятник основоположнику отечественной космонавтики Сергею Королеву и бюст летчика-космонавта Сергея Крикалева на Аллее Героев.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что 12 апреля 1961 года Россия открыла человечеству дорогу в космос. По его словам, петербуржцы с особым чувствм отмечают эту дату.

Кроме того, он подчеркнул, что история отечественного ракетостроения начиналась в Ленинграде. Беглов отметил, что город внес огромный вклад в освоение космического пространства и развитие аэрокосмической отрасли. С 2020 года компания "Ленсвет" реализует проект подсветки скульптур и памятников. Данная программа направлена на сохранение культурного и исторического наследия Петербурга. На существующие опоры освещения в данном случае установили прожекторы.

 

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