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Петербургский космонавт Крикалев рассказал о легендарном полете в космос

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© Фото: pixabay.com

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Примерно 600 человек побывали в космосе за 61 год, из них только пять были петербуржцами. Один из них - это авиационный спортсмен и космонавт Сергей Крикалев. Издание "МК в Питере" пообщалось с петербуржцем и узнало, как прошли его полеты в космос.

Крикалев на протяжении десяти лет считался рекордсменом по времени пребывания в космосе. За шесть полетов он провел там 803 дня. Кроме того, он стал третьим ленинградцем в космосе. Один из его полетов вошел в историю тем, что улетал космонавт из СССР, а вернулся уже в Россию. Длительность той экспедиции составила 331 суток 20 часов.

Тогда петербуржца удостоили звания Героя Российской Федерации, а также он получил звезду Героя РФ №1. Также Крикалев был последним космонавтом России, который получил в подарок автомобиль "Волга".

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