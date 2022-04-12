Путин заявил о возобновлении лунной программы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу. Об этом он сообщил во время церемонии награждения космонавтов, которая проходила на космодроме Восточный.

Глава государства подчеркнул, что страна продолжит создавать транспортный кабель нового поколения и технологии ядерной космической энергетики. По словам Путина, у России есть хороший задель и абсолютные преимущества. Как сообщают РИА "Новости", он уточнил, что речь идет о запуске с Восточного автоматического аппарата космического роботизированного комплекса "Луна-25".

Также президент подчеркнул, что Россия собирается выполнить все намеченные планы в космической сфере, "несмотря на попытки извне помешать ей идти вперед".