В Петергофе запустили масштабную реконструкцию водопроводных сетей

На улице Демьяна Бедного в Петергофе начинается реконструкция водопроводных сетей. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Вокзал "Новый Петергоф", жилые дома Деминского поселка и школу-интернат "Красные Зори" планируется переключить на новые сети. На современные полиэтиленовые трубы заменят более двух километров сети. Эти трубы устойчивы к коррозии и имеют длительный срок службы. К концу декабря 2023 года планируется завершить работы.

Как заявил губернатор города Александр Беглов, такие проекты особенно нужны для развития инженерной инфраструктуры в пригородных районах, а также в поселках с малоэтажной застройкой. На новый трубопровод переключат десятки домов частного сектора, чтобы обеспечить надежное и качественное водоснабжение.

Реконструкцию будут проводить последовательно на шести участках. Движение транспорта будут поэтапно закрывать по улице Демьяна Бедного.