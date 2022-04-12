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Петербургские студенты смогут посетить предприятия «Евроинвест» Андрея Березина

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© Фото: Baltphоto

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Группа компаний «Евроинвест» Андрея Березина планирует продолжать вкладывать средства в развитие российских инноваций. Чтобы полноценно развивать новые проекты, необходимы «свежие умы». Как показывает практика, фирмам не так необходимо привлекать иностранных специалистов. Кадровый вопрос можно решить с помощью студентов отечественных вузов, например Санкт-Петербургского государственного университета.

«Евроинвест» подписал с университетом соглашение, в рамках которого студенты Химического института смогут посетить экскурсии на производстве предприятий компании, а также получить консультации от опытных специалистов. Самые заинтересованные студенты смогут даже написать дипломные работы на основе заводского опыта, а после обучения прийти на работу на один из заводов «Евроинвеста».

Напомним, что инвестиционный фонд Андрея Березина «Евровенчур» активно развивает современное медицинское оборудование. Так, одной из самых крупных медицинских разработок фонда стал роботизированный комплекс для неинвазивного облучения тканей во время проведения онкологических операций. Как показали исследования, прибор способен значительно увеличить процент успешных операций. Также в мире нет аналога инновационного комплекса.

Прибор особенно важен, ведь ежегодно от рака легких умирает более двух миллионов людей по всему миру. В «Евроинвесте» заявляют, что не собираются останавливаться на этих разработках: с каждым годом технологии будут наращивать и развивать экспорт.

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