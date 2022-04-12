Приложение «СберБанк Онлайн» удалили из App Store

Из App Store исчезло мобильное приложение "Сбербанк Онлайн". Теперь пользователям iPhone оно недоступно для скачивания, также его нельзя обновить. В пресс-службе Сбербанка прокомментировали удаление.

В официальном telegram-канале банка говорится, что клиентам, у которых уже установлено приложение, не стоит волноваться. Отмечается, что все ранее установленные приложения работают, но никаких ограничений для использования нет, а удалять установленное приложение не нужно. Также для операций можно использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств.

Напомним, что банки еще на прошлой неделе предупредили о возможно исчезновении приложений из Google Play и App Store.

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