В Петербурге назначили главу Приморского района

Алексей Никоноров стал главой администрации Приморского района. Назначил его на эту должность губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении говорится, что Никоноров приступ к своим обязанностям с 13 апреля.

Напомним, что до этого чиновник занимал пост временно исполняющего обязанности главы администрации Приморского района.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что губернатор Петербурга Беглов назначил новых глав администраций трёх районов - Выборгского, Калининского и Колпинского.