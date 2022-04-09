В Петербурге пропадет Казанская улица и появится Ново-Автовский путепровод

Топографическая комиссия Петербурга приняла решение поменять название Казанской улицы на Малой Охте. В ходе последнего заседания участники приняли решения переименовать ее в Казанский переулок, чтобы избежать путаницы с одноименной улицы в центре Петербурга. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания

Теперь Казанская улица в Невском районе станет переулком. Также на собрании выбрали название для путепроводу по проспекту Стачек через реку Красненькую и ж/д станцию около станции метро "Автово".

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что петербургский сквер назовут в честь погибшего во время службы главы МЧС Зиничева. Также на карте города появится сквер сподвижника Петра Великого Вилима Геннина на площади Свободы в Сестрорецке.