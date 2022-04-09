С 8 апреля в ЕС прекратил пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии

Пропуск транспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии, прекратили страны Евросоюза. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

В ведомстве отметили, что с 8 апреля этого года таможенные службы стран Европейского союза, которые граничат с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, который был зарегистрирован в указанных странах. В ведомстве ссылаются на пятый санкционный пакет.

В ФТС также пояснили, что новые санкции касаются запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе и транзитные. Теперь транспортные средства международной перевозки с регистрационными знаками указанных стран не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.