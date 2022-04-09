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Школы 183 и 197 в центре Петербурга объединят

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© Фото: Baltphoto

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Школы №183 и №197, расположенные в Центральном районе Петербурга, собираются объединить. Об этом рассказала глава местной администрации Елена Трофимова.

До этого родители учеников школы на Кирочной улице выступали против объединения из-за того, что их дети углубленно изучают английский язык. В соседнем учреждении под номером 197 же делают акцент на химии и биологии.

Взрослые опасаются, что школьники недополучат качественное образование. Представители администрации района и депутат ЗакСа Александр Ржаненков встретились с самыми активными родителями. Чиновники объяснили,. что образовательный процесс никто не собирается нарушать, а дети могут сами выбрать между гуманитарным и техническим профилем.

Также обещают сохранить и коллектив педагогов. Все образовательные программы, которые велись в школе №183, продолжат.  

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