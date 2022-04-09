На строительство Южной улицы потратят 1,5 миллиарда рублей

Власти Петербурга собираются потратить из городского бюджета 1,5 миллиарда рублей на строительство Южной улицы. Речь идет об окончании работ на участке до соединения с дорогой, которая идет вдоль восточного берега Лахтинского разлива. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Соответствующий тендер опубликовал на сайте госзакупок комитет по государственному заказу. До конца сентября 2024 года подрядчику предстоит завершить работы. Южная улица будет тянуться до пересечения Шуваловского проспекта и Мебельной улицы. Она будет примыкать к съездам с развязки М-32 с Приморским шоссе с западной стороны.

Отмечается, что заявки на участие в аукционе будут принимать до 26 апреля.