Пять дней на ознакомление с делом дали вдове расчленённого рэпера Картрайта

В Петербурге суд рассмотрел просьбу следствия о сроке, во время которого вдова рэпера Картрайта должна прочитать два тома уголовных дел. Её дали пять дней, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Марина Кохал должна закончить чтение до 13 апреля. Такая просьба была продиктована претензиями следователя. Защитники же заявили, что тот их игнорирует, а её уведомления о возможности ознакомиться с делом на один и тот же день противоречат друг другу.

Напомним, что Кохал после смерти мужа Александра Юшко почти полтора года жила в СИЗО. За это время к ответственности пытались привлечь ее маму, однако в конце прошлого года дело прекратили, а также успели отправить её ребенка в детский дом и вернуть его обратно. Картрайта же похоронили после множества экспертиз, примерно спустя 20 месяцев со дня смерти.