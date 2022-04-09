В субботу в Петербурге будет тепло, но дождливо

До отметки в плюс 8 градусов поднимется столбик термометра сегодня, 9 апреля. Местами пройдет небольшой дождь, а ветер будет умеренным. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью температура воздуха, по оценкам синоптиков, опускалась до плюс двух градусов. Днем же потеплеет до 8 градусов тепла, а атмосферное давление будет незначительно повышаться.

Аналгичная погода была в Северной столице и 40 лет назад. 9 апреля 1982 года максимальная температура воздуха была около 11 градусов тепла, а минимальная ноль градусов.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что вчера в Петербурге было на 3-4 градуса теплее климатической нормы.