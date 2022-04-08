Роспотребнадзор предупредил о наличии сальмонеллы в продукции Kinder

В Роспотребнадзоре получили информацию о наличии сальмонеллы в некоторой продукции Kinder. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативные данные поступили по международным системам о возможном обороте пищевой продукции Kinder, контаминированной Salmonella Typhimurium. Отмечается, что это относится к товарам Kinder Happy Moments, Kinder Mix, , Kinder Circus, Kinder Uovo Maxi, Mix Cross Cat Kinder, Schoko-bons и Happy Snack.

В службе говорится о том, что принимаются меры по выявлению и изъятию из оборота указанной продукции.