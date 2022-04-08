Манеж лейб-гвардии Финляндского полка начали сносить на Васильевском острове

В Василеостровском районе Петербурга начали сносить манеж Финляндского полка. Работы по демонтажу здания начались на 20-й линии Васильевского острова. До этого там появился строительный забор. Об этом рассказали в сообществе "Живем на Васильевском" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам пользователей, у Манежа устанавливают забор, а во дворе начали снос. Очевидцы также опубликовали видео, на котором видно как работает экскаватор во дворе здания.

Напомним, что накануне городской суд Петербурга отменил решение о признании незаконным выданного разрешения на строительство ЖК на этом месте. Чтобы реализовать проект требуется снос манежа.