В пятницу в Петербурге потеплеет до плюс 10 градусов

В Петербурге в пятницу, 8 апреля, будет облачно и дождливо. Однако горожан порадует потепление - сегодня в Северной столице будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. Об этом заявил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, погода в городе продолжит формироваться под воздействием североатлантического циклона "Назима". Он будет выходить своим центром в акваторию Ботнического залива, что сделает погоду облачной и дождливой. Предполагается, что воздух в Петербурге прогреется до плюс 10 градусов, а в Ленинградской области даже до 12. При этом ветер будет порывистым, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет незначительно расти, но все равно остается существенно ниже нормы - 738 миллиметров ртутного столба. Также Леус отметил, что в субботу в городе также будет дождливо, а вот температура на пару градусов меньше.